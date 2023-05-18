Функционал дежурного судебного пристава напомнили псковичам

Дежурный судебный пристав принимает граждан во всех отделениях в Псковской области по вопросам исполнительного производства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области
«Для удобства в ежедневном режиме граждане (физические лица, являющиеся должниками, взыскателями или их представителями) могут обратиться к дежурному судебному приставу без предварительной записи по общим вопросам», - сообщили в ведомстве.
Дежурный судебный пристав принимает граждан во всех отделениях с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16:45 (с 13.00 до 13.45 обеденный перерыв).
Дежурный сотрудник:
Вся информация о контактах структурных подразделений размещена на официальном сайте.