Общество

Функционал дежурного судебного пристава напомнили псковичам

Дежурный судебный пристав принимает граждан во всех отделениях в Псковской области по вопросам исполнительного производства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«Для удобства в ежедневном режиме граждане (физические лица, являющиеся должниками, взыскателями или их представителями) могут обратиться к дежурному судебному приставу без предварительной записи по общим вопросам», - сообщили в ведомстве.

Дежурный судебный пристав принимает граждан во всех отделениях с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16:45 (с 13.00 до 13.45 обеденный перерыв).

Дежурный сотрудник:

предоставляет сторонам исполнительного производства и их представителям информацию о ходе исполнительного производства, в том числе выдает копии процессуальных документов;

принимает заявления и ходатайства;

получает от должников или взыскателей информацию и документы для передачи судебному приставу-исполнителю, который ведет соответствующее исполнительное производство;

выдает справки о наличии (отсутствии) задолженности по алиментным обязательствам;

предоставляет справочную информацию по исполнительным производствам, включая информацию о взаимодействии с должностными лицами и способах оплаты задолженностей.

Вся информация о контактах структурных подразделений размещена на официальном сайте.