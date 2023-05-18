Общество

Главным источником стресса на работе у псковичей стало руководство — опрос

Главный источник стресса на работе у псковичей — руководство. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

По мнению псковичей, главным стрессовым фактором на работе является плохое отношение начальства к подчиненным (18% голосов). 13% опрошенных считают основным источником нервотрепки поведение коллег. Еще по 9% — непрофессионализм руководства и сослуживцев.

Низкий уровень заработка нервирует 7%. По 6% испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков. По 4% — из-за перегрузки и поведения клиентов. 1% назвали главным источником стресса «бардак в компании».

Женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины — из-за непрофессионализма тех и других.