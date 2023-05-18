Общество

Несудимых псковичей приглашают на службу в Росгвардию

Сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя) требуются в ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к соискателям: в возрасте до 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

​Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Также открыта вакансия делопроизводителя. Более подробную информацию можно узнать по телефону: (8112) 62-01-12.

​Помимо этого, в отделение лицензионно-разрешительной по городу Пскову требуется инспектор фонда, необходимо образование не ниже среднего, заработная плата - 14 350 рублей, отпуск 28 календарных дней, премии. Контактный телефон: 89215014332.