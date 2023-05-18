Общество

Осужденных в себежской колонии привлекли к труду с нарушением закона

Юридической лицо исправительной колонии №3 ИК-3 (Идрица, Себежский район) привлекли к административной ответственности из-за нарушений законодательства при привлечении осужденных к труду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области.

Прокуратура провела в колонии проверку и установила, что в нарушение требований статьи 220 ТК РФ осужденные, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры для определения их пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

В отношении ИК-3 возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого юридической лицо ИК-3 привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.

Ранее сообщалось, что прокуратура выявила нарушения в порядке предоставления телефонных звонков осужденным, которые отбывают наказание в исправительных колониях №3 (Идрица) и №6 (Сосновый Бор) в Себежском районе.