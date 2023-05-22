Общество

Умерла актриса из фильма «Гостья из будущего»

Бывшая актриса Малого театра Мария Стерникова скончалась в эти выходные в Москве.

Кадр из фильма «Гостья из будущего» (режиссер Павел Арсенов, 1984 год)

Она также являлась матерью популярного сериального актера Александра Носика.

За день до кончины ей исполнилось 79 лет, сообщает «МК».

В последние годы Стерникова тяжело болела – страдала потерей памяти, периодически уходила из дома и пропадала. Сын подробно рассказывал о ее болезни в одном из телешоу.

Мария Стерникова почти всю жизнь служила в Малом театре. Сыграла несколько ролей в кино, одну из которых, эпизодическую, многие запомнили – медсестра Шурочка в культовом подростковом фильме «Гостья из будущего».