Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
розыгрыш билетов на концерт «КняZz»
Труд без рисков
Топ уютных летних террас Пскова
Счастливое материнство
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Надежные стоматологии Пскова
кто придет работать в больницы региона?
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
«Опальное» время
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений
«Истфакт» Два капитана
Оазис здоровья под Псковом
2ГИС 10 лет в Пскове
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё Общество 22.05.2023 16:090 Почти 30-градусная жара ожидается в Псковской области 23.05.2023 09:260 Продажи товаров без сертификатов качества заблокируют 23.05.2023 08:500 Врач развеяла миф о том, что сигареты помогают побороть стресс 23.05.2023 08:230 Мобильным операторам предлагают упростить доступ к земле 23.05.2023 08:110 Пропавшего дедовчанина с длинной бородой нашли живым 23.05.2023 07:550 Умерла актриса из фильма «Гостья из будущего»
 
 
 
Самое популярное 19.05.2023 10:470 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 19.05.2023 07:415 Ущерб от разгрома туалета в псковском парке Строителей возместят родители виновников 17.05.2023 12:102 Водитель пожарной машины скончался на рабочем месте в Псковской области 18.05.2023 10:505 Разгромивших туалеты в псковском парке Строителей вандалов нашла полиция 16.05.2023 12:551 Жаркое лето двадцать третьего
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Умерла актриса из фильма «Гостья из будущего»

23.05.2023 07:55|ПсковКомментариев: 0

Бывшая актриса Малого театра Мария Стерникова скончалась в эти выходные в Москве.

Кадр из фильма «Гостья из будущего» (режиссер Павел Арсенов, 1984 год)

Она также являлась матерью популярного сериального актера Александра Носика.

За день до кончины ей исполнилось 79 лет, сообщает «МК».

В последние годы Стерникова тяжело болела – страдала потерей памяти, периодически уходила из дома и пропадала. Сын подробно рассказывал о ее болезни в одном из телешоу.

Мария Стерникова почти всю жизнь служила в Малом театре. Сыграла несколько ролей в кино, одну из которых, эпизодическую, многие запомнили – медсестра Шурочка в культовом подростковом фильме «Гостья из будущего». 

Теги: #актеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На чем вы экономите?
В опросе приняло участие 48 человек
23.05.2023, 09:260 Продажи товаров без сертификатов качества заблокируют 23.05.2023, 09:240 Названа предварительная причина возгорания баскетбольной площадки в псковском парке имени Гагарина 23.05.2023, 09:150 Квадратную дыру в асфальте на улице Труда в Пскове заделают в рамках гарантии  23.05.2023, 09:030 Распространяющего в Сети идеи неоязычества псковича осудили по трем статьям
23.05.2023, 08:500 Врач развеяла миф о том, что сигареты помогают побороть стресс 23.05.2023, 08:370 Псковичи оценили степень влияния изменения международных отношений на их работу 23.05.2023, 08:230 Мобильным операторам предлагают упростить доступ к земле 23.05.2023, 08:110 Пропавшего дедовчанина с длинной бородой нашли живым
23.05.2023, 07:550 Умерла актриса из фильма «Гостья из будущего» 23.05.2023, 07:410 Движение транспорта на площади Ленина в Пскове ограничат 23 мая 23.05.2023, 07:180 В России предложили создать спецкомиссии по пенсионным спорам 23.05.2023, 07:000 Продажу спиртного запретят в Пскове на сутки
22.05.2023, 22:342 Концепцию нового фонтана на Завеличье определили по итогу голосования 22.05.2023, 22:300 Правила сооружения лестниц в зданиях Пскова от 1896 года опубликовал архив 22.05.2023, 22:150 Научное исследование псковского курсанта получило признание на международном конкурсе 22.05.2023, 22:000 Найденную археологами «улицу виноделов» в Анапе хотят сделать достопримечательностью
22.05.2023, 21:400 Льготные путевки на оздоровление в 2023 году получат более 700 псковичей 22.05.2023, 21:290 Ударивший беременную женщину мужчина ответил за содеянное в великолукском суде 22.05.2023, 21:200 Восемь вылетов совершала санитарная авиация в Псковской области за неделю 22.05.2023, 21:000 Поэт из Пскова вошла в состав жюри проекта «Позывной – Россия!»
22.05.2023, 20:400 Делегация профсоюзов из Калуги встретилась с коллегами в Псковской области 22.05.2023, 20:350 Коммунальные службы продолжают благоустройство улиц Великих Лук 22.05.2023, 20:300 Правила итоговых экзаменов в школах поменяют с 1 сентября 22.05.2023, 20:200 Нетрезвый тракторист попался полиции в Порховском районе
22.05.2023, 20:100 Россиянам напомнили, какие выплаты положены работнику при увольнении 22.05.2023, 20:000 Акция «Судебные приставы – детям!» стартует в Псковской области  22.05.2023, 19:400 Оперативно-профилактическое мероприятие «Защита» пройдет в Псковском районе 22.05.2023, 19:372 Новым директором Фонда инвестиционного развития Псковской области стала Юлия Белобородова
22.05.2023, 19:300 Жительницу Ленинградской области будут судить за кражу алкоголя в псковской деревне 22.05.2023, 19:200 Программы воспитания курсантов разработали в Пскове 22.05.2023, 19:040 В Пыталовском районе пограничники поймали иностранца, находящегося в межгосударственном розыске 22.05.2023, 19:000 Ученые проверили реакцию мозга на привлекательные лица
22.05.2023, 18:531 «Единая Россия» и Коммунистическая партия Вьетнама договорились о содействии 22.05.2023, 18:480 Хозяев животных смогут штрафовать за вред, причиненный их питомцами 22.05.2023, 18:450 Средняя цена автомобиля с пробегом снизилась в России 22.05.2023, 18:370 Соцсеть Twitter обвинила Microsoft в злоупотреблении доступом к данным
22.05.2023, 18:300 Костёр на мемориале в Дедовичах возник из-за порыва ветра, цветы воспламенились от Вечного огня 22.05.2023, 18:270 Выпускника Красногородского интерната ищет родная сестра из Риги 22.05.2023, 18:150 Поголовье свиней стало самым многочисленным у псковских сельхозпроизводителей 22.05.2023, 18:130 Рейтингомер: наезд на «его величество», резидентопад в «Моглино» и перестройка в Великих Луках. ВИДЕО
22.05.2023, 18:100 «Спектакль звуков, эмоций, движений»: псковичи пишут о премьере «Говорит Москва» 22.05.2023, 18:090 Почти 70 тысяч жителей Псковской области проголосовали за благоустройство территорий 22.05.2023, 18:080 Большинство респондентов ПЛН планируют потратить на летний отпуск менее 15 тысяч рублей 22.05.2023, 18:060 Полиция за неделю остановила на псковских дорогах 44 пьяных водителя
22.05.2023, 18:030 Не умеющий проигрывать житель Локнянского района сядет в тюрьму за покушение на убийство 22.05.2023, 18:010 Кубок города Пскова по карате собрал более 350 участников 22.05.2023, 18:000 Кремль не имеет позиции по поводу изменения длительности рабочей недели — Песков 22.05.2023, 17:590 Пскович пробрался в окно собутыльника и украл телефон
22.05.2023, 17:580 Несанкционированную свалку шин выявили сотрудники «Экопрома» в Пскове 22.05.2023, 17:570 В Пскове прошел забег «5 вёрст» в пионерских галстуках. ФОТО 22.05.2023, 17:550 Судимый пскович приревновал возлюбленную и сломал ей ребро 22.05.2023, 17:540 Федеральный телеканал назвал продукцию завода «Титан-Полимер» в числе самых перспективных в России
22.05.2023, 17:530 Конкурс исполнителей стихов Пушкина для всех желающих пройдет в Псковской области 22.05.2023, 17:500 Выжить на стипендию 22.05.2023, 17:440 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки» приняли участие в открытой тренировке по джампингу 22.05.2023, 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 мая
22.05.2023, 17:330 Какие специалисты нужны на заводах Псковской области, выявили эксперты 22.05.2023, 17:320 Шесть единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю 22.05.2023, 17:210 Рейтингомер: наезд на «его величество», резидентопад в «Моглино» и перестройка в Великих Луках 22.05.2023, 17:180 Пскович вошёл в основной состав спортивной сборной России по боксу
22.05.2023, 17:161 Двух лосят заметили ночью на улице Леона Поземского в Пскове. ВИДЕО 22.05.2023, 17:140 Выгодные билеты на байк-фестиваль HoSt BUSTERS будут доступны еще 10 дней 22.05.2023, 17:131 Псковичи приводят в порядок сожженную баскетбольную площадку в парке имени Гагарина 22.05.2023, 17:060 Налоговики запустили чат-бот «Помощник по ЕНС»
22.05.2023, 17:001 Раскрываемость преступлений в Псковской области упала почти на 9% 22.05.2023, 16:590 «Ночь музеев» в Псковском музее-заповеднике посетили более 1000 человек 22.05.2023, 16:520 Великолукский дом престарелых получил штраф за нарушение закона о госзакупках 22.05.2023, 16:490 Движение автомобилей ограничили на улице Кузнецкой и Октябрьскому проспекту в Пскове
22.05.2023, 16:430 Первая в этом году гроза прошла на территории Псковской области 22 мая 22.05.2023, 16:390 Полиция проводит беседы с псковскими детьми после инцидента в парке Строителей 22.05.2023, 16:351 Движение по дорогам в четырех районах Псковской области ограничат из-за ралли 22.05.2023, 16:270 Валентина Понизовская поблагодарила ТОСы за труд и активное взаимодействие
22.05.2023, 16:210 Месячник по благоустройству продлили в Великих Луках 22.05.2023, 16:090 Почти 30-градусная жара ожидается в Псковской области 22.05.2023, 16:060 «Гайд-парк»: Игорь Сопов об итогах Форума молодежных избиркомов и однодневном голосовании. ВИДЕО 22.05.2023, 16:050 Производство яиц в Псковской области увеличилось почти на 17%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru