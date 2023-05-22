Умерла актриса из фильма «Гостья из будущего»

Бывшая актриса Малого театра Мария Стерникова скончалась в эти выходные в Москве.
Кадр из фильма «Гостья из будущего» (режиссер Павел Арсенов, 1984 год)
Она также являлась матерью популярного сериального актера Александра Носика.
За день до кончины ей исполнилось 79 лет, сообщает «МК».
В последние годы Стерникова тяжело болела – страдала потерей памяти, периодически уходила из дома и пропадала. Сын подробно рассказывал о ее болезни в одном из телешоу.
Мария Стерникова почти всю жизнь служила в Малом театре. Сыграла несколько ролей в кино, одну из которых, эпизодическую, многие запомнили – медсестра Шурочка в культовом подростковом фильме «Гостья из будущего».