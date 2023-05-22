Общество

Псковские судебные приставы организуют горячую линию по вопросам алиментов

Псковские судебные приставы организуют горячую линию по вопросам алиментов 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Работа горячей линии по вопросам, касающимся исполнения судебных решений о взыскании алиментных платежей и иным вопросам материнства и детства, входящим в компетенцию УФССП по Псковской области, пройдет с 11.00 до 13.00.

«Позвонив по номеру телефона (8112) 699050, граждане смогут получить информацию, которая касается взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей в городе Пскове и Псковском районе», – рассказали приставы.

На вопросы ответит врио начальника отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району Татьяна Иванова.

«Все вопросы будут зафиксированы и оказана необходимая помощь в решении вопросов», – отметили приставы.