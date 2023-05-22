Общество

Псковский архив рассказал об отстаивании гражданских прав неслышащих людей

Неслышащие люди в России до 1918 года были лишены гражданских прав. Юридически до достижения ими возраста 21 года они находились под опекой, затем следовало пройти медицинское освидетельствование, но и оно не решало вопрос – этот человек все равно оставался максимально ограничен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

«Лишь в 1918 году в составы Советов депутатов стали избирать неслышащих людей (Москва и Петроград). А в 1919 году были приняты нормативные акты, учитывающие интересы детей и взрослых с особенностями развития – стали подниматься темы образования, воспитания, охраны здоровья, трудоустройства слабослышащих и неслышащих людей», - рассказали в архиве.

В 1926 году было утверждено положение о Всероссийском объединении глухонемых. Его псковское подразделение, подчинявшееся тогда Ленинградскому отделу, создали в 1932 году. И основная работа шла в направлении трудоустройства людей с нарушениями слуха. Специальные группы создавались на государственных предприятиях, в сельском хозяйстве. Как отметили в архиве, именно эти люди вносили свой огромный вклад в работу эвакуированных в тыл предприятий в годы Великой Отечественной войны.

В августе 1944 года было сформировано Псковское областное правление Всероссийского объединения глухонемых. А в августе 1945 года прошел первый Псковский областной съезд глухонемых, обсуждали проделанную работу и задачи на предстоящий период.

В архиве привели небольшую выдержку из документа: «Товарищи… Война в данное время закончена. Начался период мирного развития. Наша задача – быстро залечить раны, нанесенные стране войной, и поднять еще выше мощь Советского государства. Коллектив общества глухонемых в шеренге со всеми трудящимися Советского союза должен будет также вложить свою лепту в дело восстановления разрушенного хозяйства страны войной. Коллектив общества глухонемых наравне со всеми гражданами Советского Союза должен будет трудиться еще с большей энергией, с большей производительностью».

«Никто из участников этого съезда, без сомнения, не считал себя в чем-то ущемленным, и готов был отдать все свои силы восстановлению страны», - добавили в архиве.