Пятидневная ярмарка вакансий проходит в Псковском медицинском колледже

Пятидневная ярмарка вакансий стартовала в Псковском медицинском колледже 22 мая. Всю неделю работодатели будут рассказывать выпускникам колледжа о вакансиях в медицинских организациях, условиях работы и мерах поддержки, которые существуют в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области
Студенты уже пообщались с представителями Псковского областного клинического онкологического диспансера, Псковской детской городской поликлиники, Псковской межрайонной больницы, Псковской станции скорой медицинской помощи.
Некоторые обучающиеся отделения «Лечебное дело» уже заключили договоры со станцией скорой помощи о дальнейшем целевом обучении.
Будущие фельдшеры и медсёстры - 23 человека - узнали о вакансиях в Печорской районной больнице, Порховской межрайонной больнице, Пушкиногорской межрайонной больнице и Стругокрасненской межрайонной больнице.
В остальные дни в ярмарке вакансий также примут участие:
В комитете напомнили, что для выпускников колледжа при трудоустройстве в медицинские организации Псковской области предусмотрены меры социальной поддержки: