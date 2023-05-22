Общество

Пятидневная ярмарка вакансий проходит в Псковском медицинском колледже

Пятидневная ярмарка вакансий стартовала в Псковском медицинском колледже 22 мая. Всю неделю работодатели будут рассказывать выпускникам колледжа о вакансиях в медицинских организациях, условиях работы и мерах поддержки, которые существуют в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Студенты уже пообщались с представителями Псковского областного клинического онкологического диспансера, Псковской детской городской поликлиники, Псковской межрайонной больницы, Псковской станции скорой медицинской помощи.

Некоторые обучающиеся отделения «Лечебное дело» уже заключили договоры со станцией скорой помощи о дальнейшем целевом обучении.

Будущие фельдшеры и медсёстры - 23 человека - узнали о вакансиях в Печорской районной больнице, Порховской межрайонной больнице, Пушкиногорской межрайонной больнице и Стругокрасненской межрайонной больнице.

В остальные дни в ярмарке вакансий также примут участие:

Гдовская районная больница;

Дедовичская районная больница;

Опочецкая межрайонная больница;

Островская межрайонная больница;

Противотуберкулёзный диспенсер;

Псковская городская клиническая больница;

Псковский областной центр психиатрии и наркологии;

Псковский госпиталь для ветеранов войн;

Детская областная клиническая больница;

Псковская областная клиническая больница;

Псковская городская поликлиника;

Псковский клинический перинатальный центр.

В комитете напомнили, что для выпускников колледжа при трудоустройстве в медицинские организации Псковской области предусмотрены меры социальной поддержки: