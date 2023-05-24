Коммунальные организации Великих Лук продолжают приводить в порядок территорию города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук
Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» были выполнены следующие работы:
- механическая очистка тротуаров на улицах Ставского, Ботвина;
- механическая очистка дорожного полотна на улицах Гражданской, Дружбы, Гоголя, 3-й Ударной Армии, Вокзальной и на проспекте Гагарина;
- мойка дорожного полотна на улицах Ботвина, Гражданской, Вокзальной, Ставского, Л. Чайкиной, Пушкина, К. Либкнехта, Гражданской;
- поливка тротуаров на улицах Р. Люксембург, Винатовского;
- механическая очистка тротуаров с увлажнением на проспектах Ленина и Гагарина, улицах Дьяконова;
- ручная уборка лотковой зоны и дорожного полотна на улицах Вокзальной, Ставского, 3-й Ударной Армии, Р. Люксембург;
- ремонт колодца на проспекте Ленина;
- ручная уборка тротуара на улице Промышленной;
- профилирование дорожного полотна на улице Мебельной, проезде Локомотивном;
- очистка речки Ситовки на улице Вокзальной.
Силами сотрудников муниципального предприятия «Зеленхоз» выполнены следующие работы:
- посадка растений на набережной Л. Шмидта;
- прополка и культивирования клумб, подготовка их к посадке растений на набережной Ловати;
- скос травы в сквере на проспекте Гагарина у мебельного комбината, на набережной реки Ловати, на улице Ботвина, проспекте Октябрьском, а также откосов речки Ситовки на улице Вокзальной;
- вывоз порубочных остатков на прилегающей к Братскому кладбищу территории;
- уборка несанкционированной свалки на кладбище Боровицы;
- вывоз мусора из контейнеров на кладбище Казанском;
- вывоз мусора из контейнеров на старом кладбище Воробецком;
- поливка растений на клумбах города;
- уборка от мусора откосов речки Ситовки;
- погрузка скошенной травы на улице Мурманской, проспекте Октябрьском;
Муниципальное унитарное предприятие «ДСУ» согласно графику выполнило следующие работы:
- подготовительные работы для ремонта асфальтобетонного покрытия во дворе дома № 6 на проспекте Ленина, во дворах домов №№ 10 и 12 в переулке Нелидовском;
- ямочный ремонт на улице Глинки;
- также нанесена разметка на улицах Смолянинова, Фурманова и Революционной.