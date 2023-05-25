Общество

Всего 4% жителей Псковской области считают трудолюбие своим ключевым качеством

Всего 4% (или около 650) соискателей из Псковской области написали в своих резюме, что являются трудолюбивыми среди 16 000 актуальных резюме. По доле таких соискателей регион занял лишь 56 место в России.

По данным сервиса hh.ru, трудолюбивые соискатели в среднем рассчитывают на более высокую заработную плату, нежели те, кто не указал в своем резюме этот навык. Так, в среднем трудолюбивые местные жители рассчитывают на заработок в 49 200 рублей, а все остальные – на 38 846 рублей.

В целом по стране трудолюбие в число своих ключевых качеств включили 4,3% соискателей (или 357 тысяч человек). Чаще всего трудолюбивых соискателей можно встретить в Ненецком АО (6,0% от всех соискателей регионе), Ямало-Ненецком АО (5,6%) и Республике Татарстан (5,6%).

В профессиональном разрезе трудолюбивых соискателей чаще всего можно встретить среди геологов (7,5% из них делают акцент на трудолюбии в своих резюме), агрономов (7,4%), операторов производственной линии (6,9%), официантов и барменов (6,9%), товароведов (6,7%), массажистов (6,7%), операторов станков с ЧПУ (6,6%), технологов (6,4%), лаборантов (6,4%) и менеджеров ресторана (6,3%).

При этом работодатели тоже ценят это качество в работниках: с начала года трудолюбие как важное качество для работника упомянули в более чем 2300 вакансий. За год потребность именно в трудолюбивых работниках у бизнеса выросла на 103%.

Чаще всего подобное требование, чтобы работник был максимально трудолюбив, указывают в своих вакансиях работодатели из сферы розничной торговли, строительства, общепита, а также ИТ-сферы. Реже всего ждут, что будущий работник будет супер-трудолюбив, судя по числу вакансий, работодатели из сферы энергетики и тяжелого машиностроения.