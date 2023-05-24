Общество

Определены финалисты регионального этапа турнира «Лига знаний. Школы и колледжи»

Региональный этап Всероссийского интеллектуального турнира «Лига знаний: школы и колледжи», организатором которого выступает Российское общество «Знание», а соорганизатором — «Движение первых», пройдет в Псковской области с 27 мая по 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию в турнире допускаются юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет (включительно) — школьники и студенты колледжей. В масштабном интеллектуальном турнире, состоящем из серии индивидуальных и командных игр, для ответов потребуются логика, эрудиция, а иногда и творческий подход.

В преддверии областных этапов организаторы турнира опубликовали списки региональных финалистов. В Псковской области в их число вошли 10 команд: лицей №11, инженерно-экономический лицей Великих Лук, школа №23, школа №1, лицей №4, многопрофильный правовой лицей Пскова, Себежская средняя школа, Центр образования Опочецкого района, Великолукский механико-технологический колледж, Великолукский медицинский колледж.

По итогам игры в очном формате лучшая команда Псковской области отправится в Москву для участия на всероссийском этапе турнира.

Отметим, что всероссийский интеллектуальный турнир «Лига знаний: школы и колледжи» направлен на развитие эрудиции и навыков командной работы, расширение кругозора участников через содержание игр, ориентированных на историю России, ее национальное достояние, достижения в областях науки, искусства и спорта.

Подробнее узнать о конкурсе можно на сайте Российского общества «Знание», а также в официальной группе «Лига знаний: школы и колледжи» в социальной сети «ВКонтакте».