Общество

Юрлица оплатили почти 28 млн рублей задолженностей перед бюджетом в Псковской области

Юридические лица оплатили почти 28 миллионов рублей задолженностей перед бюджетом после заседания комиссии в УФНС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФНС России по Псковской области

Комиссия по урегулированию задолженности по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации, на заседание которой были приглашены представители 20 организаций, имеющие отрицательное сальдо по единому налоговому счету свыше одного миллиона рублей, возобновила свою работу в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Заседание комиссии прошло с участием начальника отдела проектного управления долгом Вячеслава Иванова и заместителя начальника отдела обеспечения процедур банкротства Ольги Зайцевой.

В ходе проведения комиссии заслушаны представители 10 организаций, имеющие задолженность в сумме почти 102 миллиона рублей.

С каждым налогоплательщиком в индивидуальном порядке были рассмотрены причины образования задолженности, а также меры, принимаемые для ее погашения. Решением членов комиссии им было указано о необходимости более тщательного планирования обязательных налоговых выплат предприятий.

Кроме того, представителям организаций разъяснены все негативные последствия, которые могут наступить в случае неуплаты задолженности в установленный срок, начиная с ареста имущества должника для последующей реализации, и вплоть до введения процедуры банкротства.

Представители организаций-должников заверили комиссию в том, что ими принимаются все возможные меры для ликвидации задолженности. Так, с момента получения уведомления о вызове на комиссию и на дату ее проведения налогоплательщиками была погашена задолженность в размере 28 миллионов рублей.

Проведение комиссий с участием представителей предприятий-должников в рамках всего комплекса мероприятий по снижению задолженности является эффективным инструментом повышения доходной части бюджета всех уровней, подчеркнули в УФНС. Их цель – привлечение налогоплательщиков к добровольному погашению задолженности и разъяснение последствий, наступающих в случае отказа от добровольной оплаты.