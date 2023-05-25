Общество

Более 80% россиян высказались против шестидневной рабочей недели

Большинство россиян не желают работать шесть дней в неделю. Оказалось, что 82% респондентов не поддерживают инициативу по переходу на шестидневную рабочую неделю. В качестве аргументов назывались результаты научных исследований по физиологии труда, а также несоответствие меры трудовому законодательству РФ.

За шестидневку высказались лишь 8% респондентов, отметив, что своим трудом хотят проявить патриотизм, и помочь стране в сложный период, пишет RuNews24.

А среди работодателей шестидневку поддержали всего 3%, хотя треть опрошенных (31%) высказались за введение четырехдневной рабочей недели.

Напомним, ранее за четырехдневку высказывались 78% россиян. Ее эффективность признали 97% работодателей. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, один из авторов идеи о четырехдневной рабочей недели, заявлял, что при переходе на такой режим работы должен сохраниться объем заработной платы.