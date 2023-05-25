Общество

Воспитывать в себе ответственность призвали курсантов в Пскове

Начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев и его заместители по направлениям деятельности провели встречу с курсантами 1–3 курсов и ответили на вопросы, связанные с обучением, бытовыми условиями и организацией досуга обучающихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Начальник псковского филиала университета обратил особое внимание курсантов на необходимость успешного освоения основной образовательной программы и соблюдения служебной дисциплины; воспитание в себе таких качеств, как дисциплинированность и ответственность, без которых невозможна служба в уголовно-исполнительной системе.

В вузе отметили, что встречи руководства с курсантами стали уже традиционными. На них обучающиеся получают ответы на интересующие их вопросы. В свою очередь, руководство филиала узнает проблемы курсантов, а вопросы, которые требуют незамедлительного решения, берутся на особый контроль.