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ФСБ сообщила о задержании еще троих участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году

ФСБ сообщает о задержании еще троих участников нападения на 6-ю роту псковских десантников во вторую чеченскую кампанию в 2000 году.

Видео: РИА Новости

«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Кабардино-Балкарской Республики (КБР) граждан России Анзора Батырова Анзора, Асланбека Казанчева и Таймураза Накусова Таймураза, входивших в так называемый "кабардинский джамаат"», - приводит сообщение Центра общественных связей ФСБ «Интерфакс».

Фигуранты дела задержаны в городах Баксане, Чегеме и селе Нартан Чегемского района КБР.

В Следственном комитете РФ в свою очередь сообщили, что задержанные подозреваются в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащего.

В отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, им будет предъявлено обвинение.

Нападение на псковских десантников произошло в феврале 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе боестолкновения погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.