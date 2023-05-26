Общество

Сотрудник «Псковских тепловых сетей» стал лучшим сварщиком СЗФО

Сотрудник МП «Псковские тепловые сети» Игорь Григорьев стал победителем регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер», который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

Ранее Игорь Григорьев стал победителем конкурса «Лучший по профессии 2023» в номинации «Лучший сварщик».

«Многие могут подумать, что история на этом и закончилась, но нет. Вчера в городе-герое Санкт-Петербурге состоялся региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер", который проводится с 2010 года. Это очень престижное соревнование, олимпиада для сварщиков, в нём принимают участие лучшие сварщики, в нашем случае Северо-Запада. Псковской области тоже выпала честь представить своего конкурсанта, но, чтобы вы понимали, Псковская область никогда не занимала в этом конкурсе призовых мест. До вчерашнего дня», – рассказали в пресс-службе.

Последние несколько лет первое место уходило сотрудникам «Газпрома». «Их сварщик очень хорош, он варил трубы Северного потока, его коллега из Петербургских верфей тоже всегда был в топе. Эта двойка из сварщиков была непобедима, опять же, до вчерашнего дня. У нашего сварщика нет столько званий, регалий, личного клейма и прочего. Игорь Михайлович очень простой и скромный парень, который не кичится своими достижениями, он просто сварщик в службе КИП, но вчера он вписал наш регион в историю!» – отметили в ПТС.

Впервые представитель от Псковской области выиграл конкурс, стал лучшим сварщиком Северо-Запада.

«Наше предприятие гордится своими сотрудниками! Наши специалисты лучшие в своём деле – это не просто громкие слова, как многие могли подумать, – это объективная реальность. Прошлогодние общегородские соревнования показали, что в нашем городе нам нет равных, а в этом году мы взяли более высокую планку! Впереди только общероссийские соревнования, но это уже совсем другая история», – добавили в организации.

Руководство предприятия поздравило Игоря Григорьева с победой. Отдельные слова благодарности адресовали партнёру, директору ассоциации «Псковский строительный комплекс» Виктору Суворову, который поддержал кандидатуру специалиста и помог с организацией поездки на конкурс.