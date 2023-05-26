Общество

Ещё одна группа псковских волонтеров научилась помогать раненым бойцам

Обучение навыкам первой медицинской помощи и основам ухода за больными проходило в Пскове с 15 по 24 мая. Организовали курсы члены партии «Единая Россия» совместно с преподавателями Псковского медицинского колледжа, которые на безвозмездной основе провели занятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Проект реализуется по партийной программе «Общий уход за пострадавшими (ранеными)».

В торжественной обстановке заведующая Псковским медицинским колледжем Ольга Алексеева вручила восьми волонтерам и активистам партии удостоверения об окончании обучения. В этот раз слушателями курсов были только женщины. Ольга Алексеева поздравила их с успешным окончанием обучения, отметила активность волонтеров в получении знаний и успехи в освоении программы.

От лица волонтеров, освоивших программу обучения, выступила член местного и регионального политического совета Кристина Калашникова. Она подчеркнула, что полученные знания обязательно пригодятся в жизни: «Мы получили хорошие теоретические и практические знания по уходу за лежачими больными, за что хотелось бы поблагодарить руководство и преподавательский состав Псковского медицинского колледжа за знания и навыки по уходу за ранеными и больными, которым обучили волонтеров на занятиях. Надеемся, что волонтеры будут способствовать развитию добровольчества в сфере здравоохранения, повышать престиж медицинских профессий и воспитывать патриотическое самосознание и активную гражданскую позицию у россиян».

Партия «Единая Россия» совместно с Обществом специалистов медицинского образования в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» реализует программу «Общий уход за пострадавшими (ранеными)». Программа предусматривает обучение волонтеров навыкам ухода за больными, ранеными, просто гражданами, которые в этом нуждаются. Первая группа волонтеров закончила обучение в декабре 2022 года и в ходе выпускных испытаний подтвердила полученные знания по уходу за пострадавшими и ранеными, оказанию им первой помощи.

Занятия следующей группы начнутся в сентябре.

Записаться на бесплатные курсы можно в Псковском городском отделении партии «Единая Россия» по адресу: Псков, улица Гоголя, 9. Или по телефону 8-921-110-15-73.