Общество

Уроженка Локнянского района ищет дядю через телешоу «Жди меня»

Виктора Позднякова 1952 года рождения ищет племянница Ирина в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

В своем обращении на сайте телепроекта она указала, что родилась в Локнянском районе Псковской области. Затем с родителями переехала в Кривой Рог, было это в 1978 году. С тех пор связи с дядей нет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1913137, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».