Общество

Когда за букет сирени грозит уголовное дело, предупредила юрист

Черемуха, сирень, пионы и другие зеленые насаждения являются не только элементом благоустройства, но и чьей-то собственностью. Попытка нарвать красивый букет может обернуться штрафом и даже тюрьмой, пояснила юрист Елена Кудерко.

Растения могут принадлежать частному лицу, к примеру, зеленая зона около ресторана, гостиницы, жилого дома. Собственность может быть муниципальной в городских скверах и парках, государственной — в природных заповедниках и прочих местах. Каждое дерево или кустарник имеет свою стоимость, рассчитать ее возможно вплоть до каждой веточки, для чего разработана специальная методика, пишет агентство «Прайм».

«Порыв сорвать ветку с куста сирени может обернуться серьезными правовыми последствиями вплоть до уголовной ответственности», — напомнила юрист.

По ее словам, порча зеленых насаждений — это административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 8.28 Кодекса об административных правонарушениях и предусматривает штраф от 3000 до 4000 рублей.

Сложнее будет разрешить ситуацию, при которой собственник растений заявит о причиненном ущербе его имуществу (кусту, клумбе). Если убыток составит менее 2500 рублей, желание получить красивый букет превратится в административное правонарушение — мелкое хищение, ответственность за которое составляет от 3000 рублей и вплоть до ареста сроком в десять-пятнадцать суток.

Если же нарушитель повторит хищение в течении года с даты привлечения его к административной ответственности, то ответственность будет уже уголовной по статье 158.1 «мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Диапазон ответственности за второй букет гораздо шире, начиная от штрафа до 40 000 рублей и заканчивая лишением свободы на срок до одного года.