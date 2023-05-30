Общество

Александр Братчиков назвал основную проблему сельского хозяйства в Псковской области

Основная проблема для развития сельского хозяйства в Псковской области - получение земельных участков. Такое мнение озвучил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сельское хозяйство меняется с точки зрения технологичности процесса. Появляются предприятия, которые научились хорошо работать с землей, то есть обрабатывать землю и получать очень большой урожай по масличным и зерновым культурам. Есть фермеры, которые занимаются выращиванием картофеля, производя по 6-7 тысяч тонн картофеля. Сельское хозяйство развивается», – сказал вице-спикер.

По мнению Александра Братчикова, трудностью этого года стала низкая цена на продажу пшеницы и рапса, что не позволяет в дальнейшем инвестировать средства.

«Субсидии со стороны государства на поддержку есть. Наверное, основная проблема – это земельная. Непросто получить от государства земельные участки, хотя они зарастают, но получить их в пользование или в обработку достаточно сложно. Механизм есть, но он настолько тяжелый. Многие владельцы этих земельных участков являются недобросовестными. Они имеют земли сельхозназначения, достаточно большие угодья, но не занимаются обработкой этих земельных участков. В то же время не дают никому другому этим заниматься. Механизм изъятия этих земельных участков как бы существует, но практики по нему фактически нет», – отметил он.