Общество

Профсоюзы и Почта России договорились о совместных мероприятиях в Пскове

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, руководитель УФПС Псковской области АО «Почта России» Ольга Беляцкая и председатель Псковской областной общественной организации Профсоюза работников связи России Ирина Иванова провели рабочую встречу 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В рамках системы социального партнёрства руководители проговорили вопросы мотивации работников по вступлению в профсоюз. В ходе встречи были намечены целый ряд совместных мероприятий как для трудовых коллективов, так и по правовому направлению, а также по вопросам охраны труда.

Игорь Иванов рассказал о возможностях профсоюза на территории области, широкой программе мотивации профсоюзного членства, льготных и бесплатных программах для членов профсоюза.

Ольга Беляцкая поделилась своим профсоюзным опытом, выразила активное желание принимать участие в мероприятиях и поддерживать профсоюзное движение в своей организации.

Ирина Иванова дала высокую оценку работе профсоюзов в области, подчеркнула наличие широкого круга возможностей для членов профсоюза – правовая и техническая поддержка, организация совместных мероприятий, развитие молодежного движения.

Руководители договорились о подготовке плана мероприятий для членов профсоюза Почты России в преддверии Дня российской почты, встрече на уровне СЗФО, которая пройдет на Псковской земле в августе этого года.