Общество

Псковские медвежата Горошинка и Фасолинка переехали в большой вольер. ФОТО

Биологи Тверского центра спасения медвежат до минимума свели контакты с подопечными из Псковской области.

Фото здесь и далее: ГТРК «Псков»

Десять медвежат, среди которых и псковские Горошинка и Фасолинка, успешно переехали в большой вольер, быстро привыкли к новой обстановке и стали осваивать лесные владения. Медвежата возвращаются в домик-берлогу только на ночёвку. Весь день животные занимаются поиском корма, активными играми, лазанием по деревьям. Даже спать днем они предпочитают в лесной чаще, пишет ГТРК «Псков».

Сейчас медвежата находятся в среде, максимально приближенной к естественной для бурого медведя, у них развиваются навыки и формы поведения, необходимые для выживания в природе, например, страх при встрече с человеком.

Также у медвежат начинает формироваться оборонительное поведение.

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Напомним, двух брошенных медвежат обнаружил охотник в Локнянском районе. Медвежат изъяли из природы и направили в АНО «Центр спасения медвежат-сирот» (Тверская область) для реабилитации с последующим выпуском в естественную среду обитания на территории Псковской области.