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Какой будет погода в первый день лета в Псковской области, рассказала синоптик

Осадков в первый день лета в Псковской области в этом году не ожидается. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем умеренно-теплую погоду без осадков. Ночные температуры будут около +5 градусов, дневные - от +16 до +21 градуса», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что наступление календарного лета в регионе не исключает вероятности понижения температуры воздуха ниже 0 градусов. Специалист напомнила, что на сегодняшний день самые поздние заморозки в Псковской области были зафиксированы 23 июня. «Поэтому ничего удивительного, если заморозки пока продолжатся. С приходом календарного лета вероятность заморозков никуда не делась», - подчеркнула она.

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В целом в первой декаде месяца, по словам Талы Нещадимовой, дневные температуры воздуха ожидаются в диапазоне от +15 до +21 градуса, ночные - от 0 до +8 градусов.

«Мы ожидаем, что более похожая в общем представлении на лето погода будет в третьей декаде июня», - добавила синоптик.