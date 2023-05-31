Общество

«PRO-ПРАВО»: Как получить льготную путевку в детский лагерь? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «PRO-ПРАВО», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 31 мая.

Уже завтра - начало лета, и многие дети отправятся отдыхать в загородные оздоровительные лагеря. В новом выпуске программы адвокат Псковской областной коллегии адвокатов, член Ассоциации юристов России Анна Здановская расскажет, какие категории детей имеют право на льготный отдых в лагерях, как получить льготную путевку в детский лагерь и какие для этого требуются документы.

«PRO-ПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.