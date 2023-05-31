Общество

Налоговый вычет для поддерживающих образовательные учреждения инвесторов рассмотрел экономический комитет Собрания

Налоговый вычет для поддерживающих образовательные учреждения инвесторов рассмотрели на заседании комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов 31 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Субъекты РФ наделены полномочиями устанавливать налоговый вычет для поддерживающих образовательные организации инвесторов. Он устанавливается на стоимость имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования и имеющим государственную аккредитацию. Предлагается установить предельную сумму расходов в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы среднего профессионального образования, в размере 500 тысяч рублей.

«Мера необходимая и интересная. Почему бы не рассмотреть введение налогового вычета и в школах. Потенциал громадный. Не прорабатывали этот вопрос?» – спросил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

Представитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике уточнил, что для школьных организаций существует такой инструмент поддержки, как нацпроекты.

«Блок СПО более прикладной. В части перспективы можем к работам подключить и школу, если будет инициатива из комитета», – сказал он.

Врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков уточнил, что логика данного налогового вычета направлена на работу с потенциальной аудиторией ребят, которые потом пойдут работать на эти предприятия.

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов спросил о компенсации налогового вычета, из какого бюджета она будет выплачиваться.

«Две трети компенсации выплачивается из федерального бюджета», – ответил представитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.