Общество

В Сербии увидят потаенные уголки Псковской области

Фильм о Псковской области и ее исторических памятниках и красивых окрестностях снимет съемочная группа из Сербии, которая прибыла сегодня в Псков, сообщает правительство региона со ссылкой на Туристский информационный центр Псковской области.

Информационный тур для телевизионщиков дружественной европейской страны стал возможным при поддержке комитета по туризму Псковской области и Туристского информационного центра Псковской области.

Перед приездом на псковскую землю гости побывали в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге. Псков станет очередной площадкой в работе над фильмом о красивых уголках нашей планеты.

Команда Balkan Trip стремится представить красоту Сербии и Балкан через самые интересные телевизионные формы и открывая новые форматы и новые перспективы туризма.

Руководит группой известный сербский телеведущий Бошко Козарский, он же — директор первой русской международной школы в Белграде имени Валентины Терешковой. Уникальность школы в том, что она объединила в себе лучшие традиции образовательных систем двух исторически близких друг другу стран: России и Сербии. В Псков сербские тележурналисты приехали при поддержке Русского центра науки и культуры в Белграде «Русский дом» Центр является представительством в Республике Сербия Федерального агентства «Россотрудничество» и крупнейшим и старейшим духовным центром русского зарубежья.

За несколько дней гости планируют побывать в Псковском музее-заповеднике, прогуляться по «золотой набережной» Псковы, Финскому парку, посетить Довмонтов город, Троицкий собор, заснять подсвеченную огнями инсталляцию «Россия начинается здесь». Специальный день съемочная группа посвятит поездке в Печорский район, где проведет съемки древнего Изборска, посетит музей-заповедник «Изборск», а также побывает в Псково-Печерском монастыре и Мальской долине.

Также гости планируют побывать на Талабских островах. После съемок жемчужины Псковского края гости отправятся в Крыпецкий Иоанно-Богословский монастырь. После возвращения в Псков съемочная группа планирует осмотреть Святогорский монастырь и поснимать одно из загадочных мест Пскова — территорию у Гремячей башни и другие потаенные уголки города Пскова.