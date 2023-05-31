Общество

Синоптики объяснили причину заморозков в Псковской области

Последняя ночь календарной весны в северо-западных областях Европейской России вновь отметилась заморозками, сообщает метеоцентр «Фобос».

«На территории Карелии, а также в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях влияние промежуточного гребня антициклона поспособствовало рассеиванию облачности, что усилило ночное выхолаживание, и температура ушла в зону слабоотрицательных значений до 0…−2°С», - объяснили специалисты.

По прогнозам синоптиков, несмотря на начало календарного лета, это далеко не последние заморозки в северо-западных и центральных областях европейской части нашей страны. Ближайшей ночью облака прикроют большую часть региона от сильного ночного понижения температуры, тем не менее в некоторых районах температура воздуха опустится до +2…+3°С.

«Последующими ночами вновь сформируются условия, благоприятные для формирования ночных заморозков. Понижение минимальных температур до 0…−3° ожидается в ночные часы 2, 3 и 4 июня в отдельных районах Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. По ночам в субботу и в воскресенье заморозки ожидаются также в Тверской и Смоленской областях, а в ночь на воскресенье в их число добавится и Калужская область», - говорится в сообщении.

С началом следующей недели ночные температуры немного повысятся.