В Госдуме доработали проект об упрощении оформления двойной фамилии в браке

Супруги могут выбрать себе двойную фамилию при регистрации брака в упрощенном порядке, без подачи отдельного заявления. Соответствующий законопроект доработали с учетом замечаний кабмина и внесли на рассмотрение Госдумы. В документ добавили ограничение — фамилия может состоять не более чем из двух частей. А их последовательность муж и жена выберут сами.

Инициатива вносит изменения в статью 32 Семейного кодекса, действующая редакция которой предусматривает три варианта выбора фамилии для супругов при вступлении в брак:

фамилия одного из супругов может быть принята в качестве общей фамилии,

каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию,

каждый из супругов присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга, если это не противоречит законам субъектов РФ.

Если молодожены решают, что мужчина сохраняет свою добрачную фамилию, а женщина присоединяет к своей добрачной фамилии фамилию мужа, то для проведения такого изменения жена вынуждена будет уже после заключения брака отдельно обращаться в органы ЗАГС. Это создает дополнительную нагрузку и сложности для вступающих в брак, пишет «Парламентская газета».

Законопроектом предлагается допустить возможность выбора двойной фамилии как одним из супругов, так и обоими. К примеру, в случае вступления в брак Андрея Иванова и Анны Петровой мужчина сможет сохранить свою фамилию неизменной, а супруга выбрать фамилию Петрова-Иванова.

В мае 2025 года кабмин поддержал инициативу при условии доработки. Тогда в правительстве заявили о необоснованности снятия ограничений для случаев, когда фамилия одного из супругов уже была двойной, пояснив, что это может привести к ситуации, когда супруги фактически будут иметь разные фамилии. Кроме того, потребуется внести корреспондирующие изменения в закон «Об актах гражданского состояния».

Сейчас по правилам последовательность образованной двойной фамилии у мужа и жены должна быть одинаковой. А первой в составной фамилии всегда должна стоять фамилия мужа. При этом перемена фамилии одним из супругов не обязывает другого делать то же самое.

Законопроект доработали с учетом замечаний и уточнили в нем несколько важных юридических моментов, чтобы механизм был понятным и применимым на практике, сообщила автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

В обновленном документе развили саму концепцию: внесли зеркальные изменения в Семейный кодекс и закон об актах гражданского состояния. Речь идет не только о возможности взять двойную фамилию при регистрации брака — одним или обоими супругами, — но и о том, как эта фамилия может изменяться при расторжении брака.

«Также мы указали порядок выбора последовательности фамилий. Если человек берет двойную фамилию, он сам решает, какая будет первой — его собственная или супруга. Плюс закрепили ограничение: фамилия может состоять не более чем из двух частей», — рассказала депутат.

Парламентарий напомнила, что фактически возможность взять двойную фамилию есть и сейчас, но с помощью более сложной процедуры. Сначала регистрируется брак, а затем человек отдельно подает заявление на смену фамилии. Законопроект делает процедуру логичной: все можно оформить сразу при регистрации брака. Это убирает лишний шаг — и для людей, и для сотрудников загсов, подчеркнула Горячева.