Безопасность детей в сети обсудили на межведомственном совещании в Псковском округе

Совместные действия, позволяющие минимизировать риск вовлечения подростков в схемы противоправных действий через онлайн-сферу, обсудила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова с руководителями образовательных учреждений и правоохранительных органов в ходе межведомственного совещания. Об этом глава муниципалитета сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Глава муниципалитета считает, что необходимо продолжать проводить систематическую работу в образовательных учреждениях, в том числе и с привлечением специалистов правоохранительных органов. По ее словам, им известны схемы и приемы, с помощью которых подростки «попадаются на удочки» преступников.