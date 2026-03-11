Безопасность детей в сети обсудили на межведомственном совещании в Псковском округе

Совместные действия, позволяющие минимизировать риск вовлечения подростков в схемы противоправных действий через онлайн-сферу, обсудила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова с руководителями образовательных учреждений и правоохранительных органов в ходе межведомственного совещания. Об этом глава муниципалитета сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Безопасность детей в интернет-пространстве и недопущение вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через социальные сети – это сложная и многогранная тема сейчас имеет серьезную актуальность. Примеров того, как взрослые преступники прибегают к привлечению несовершеннолетних для совершения разного рода противоправных и деструктивных действий, к сожалению, достаточно», — резюмировала Наталья Федорова.

Глава муниципалитета считает, что необходимо продолжать проводить систематическую работу в образовательных учреждениях, в том числе и с привлечением специалистов правоохранительных органов. По ее словам, им известны схемы и приемы, с помощью которых подростки «попадаются на удочки» преступников.