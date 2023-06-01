Псковский губернатор о поддержке СВО: Мы всё сделали максимально взвешенно

Характерной чертой 2022 года является работа, которую развернули в рамках поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил, что в регионе оперативно был создан Центр поддержки семей мобилизованных. В каждом районе работают уполномоченные, большинство имеет статус общественных помощников губернатора.
«Мы создали комплексную систему поддержки, которая включает в себя множество инструментов и институтов. К слову, наши наработки даже изучали соседние регионы», - заметил глава региона.
Михаил Ведерников добавил, что в этом году вся эта структура интегрировалась в фонд «Защитники Отечества», и благодаря опыту, полученному при организации работы Центра поддержки мобилизованных, Псковская область стала одним из первых регионов, которые запустили работу филиала фонда. Сегодня он уже принимает первых посетителей.
«Что останется в ручном режиме – это поддержка передовой. Лично нахожусь на прямой связи с командирами наших соединений. По их данным оперативно отрабатываем заявки, формируем и отправляем все необходимое. Очень активно нам помогают жители области, малый и средний бизнес, наши предприятия», - отметил Михаил Ведерников.
Важно, продолжил глава региона, что в эту работу включились активные жители области: волонтёры, общественники, добровольцы, просто неравнодушные люди, которые по мере сил и возможностей помогают военнослужащим.
Михаил Ведерников также выразил слова благодарности муниципальным командам - депутатам, главам районов и городов, которые выезжали в центры подготовки мобилизованных, были в зоне боевых действий, на месте разбирались со всеми просьбами и обращениями бойцов.
«Спасибо и вам, депутатам областного Собрания, за помощь в выстраивании комплексной системы поддержки всех, кто принимал и принимает участие в СВО», - заключил глава региона.