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Псковский губернатор о поддержке СВО: Мы всё сделали максимально взвешенно

Характерной чертой 2022 года является работа, которую развернули в рамках поддержки участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В общей сложности на поддержку участников СВО, их семей, на помощь подшефному району, беженцам, на реализацию мер адресной помощи мы направили более 700 млн рублей бюджетных и внебюджетных средств. Это огромная сумма для нашего региона, которая не взялась с потолка. Конечно, нам пришлось скорректировать некоторые планы, отложить начало реализации части проектов. Но мы всё сделали максимально взвешенно и аккуратно. Наши стратегические планы были реализованы без изменений», - заявил Михаил Ведерников.

Он напомнил, что в регионе оперативно был создан Центр поддержки семей мобилизованных. В каждом районе работают уполномоченные, большинство имеет статус общественных помощников губернатора.

«Мы создали комплексную систему поддержки, которая включает в себя множество инструментов и институтов. К слову, наши наработки даже изучали соседние регионы», - заметил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что в этом году вся эта структура интегрировалась в фонд «Защитники Отечества», и благодаря опыту, полученному при организации работы Центра поддержки мобилизованных, Псковская область стала одним из первых регионов, которые запустили работу филиала фонда. Сегодня он уже принимает первых посетителей.

«Что останется в ручном режиме – это поддержка передовой. Лично нахожусь на прямой связи с командирами наших соединений. По их данным оперативно отрабатываем заявки, формируем и отправляем все необходимое. Очень активно нам помогают жители области, малый и средний бизнес, наши предприятия», - отметил Михаил Ведерников.

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Важно, продолжил глава региона, что в эту работу включились активные жители области: волонтёры, общественники, добровольцы, просто неравнодушные люди, которые по мере сил и возможностей помогают военнослужащим.

Михаил Ведерников также выразил слова благодарности муниципальным командам - депутатам, главам районов и городов, которые выезжали в центры подготовки мобилизованных, были в зоне боевых действий, на месте разбирались со всеми просьбами и обращениями бойцов.

«Спасибо и вам, депутатам областного Собрания, за помощь в выстраивании комплексной системы поддержки всех, кто принимал и принимает участие в СВО», - заключил глава региона.