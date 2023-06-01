Общество

Центр военно-спортивной подготовки сформирует уверенных в себе людей — Михаил Ведерников

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания станет сердцем большой культурно-патриотической повестки в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства Псковской области за 2022 год на сессии областного Собрания 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Центр станет сердцем большой культурно-патриотической повестки с насыщенным событийным календарём. Мы рассчитываем, что это сплотит выпускников, будет мотивировать их заниматься спортом, совершенствоваться, изучать историю. Они сформируют дружину воинов, исследователей, уверенных в себе людей разных возрастов, которые будут вместе хранить ценности нашей страны, любить, знать и защищать историю родной земли», - заявил Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что Псковская области долго добивалась, чтобы из всех регионов СЗФО первый такой центр появился именно в Пскове: «Аргументировали нашей воинской славой, традициями и достижениями 76-й дивизии, 2-й бригады и других воинских соединений. Сегодня центр работает».

«У него есть хорошие программы как для молодых ребят, так и для всех, кто хочет увереннее себя чувствовать в экстремальных ситуациях или пойти защищать Родину. Это масштабный проект, который будет обучать до 4 тысяч человек в год. Такова базовая концепция. Но мы видим, что сегодня Псковской области и всей нашей стране требуется нечто большее, чтобы увереннее противостоять всем вызовам – настоящим и будущим», - заметил губернатор.