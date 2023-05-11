Общество

Первый на Северо-Западе Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открыли в Пскове

Первый на Северо-Западе Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открыли в Пскове. Проект ведется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, является пилотным и предполагает открытие центров в 12 российских регионах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Участие в открытии Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания в Пскове принял губернатор Михаил Ведерников.

«Ребята замотивированы. Самое важное то, что ребята сами изъявили желание пройти эти курсы. Этот набор тоже условно-тестовый, программу будем корректировать, ребят я тоже попросил дать обратную связь. Инструкторы на очень хорошем уровне доносят информацию. Видно, что у многих ребят получается, они с интересом выполняют задания, которые дают инструкторы», - отметил глава региона.

Программа включает в себя четыре дисциплины: огневая и тактическая подготовка, тактическая медицина, курсы БПЛА, где ребята научатся управлять беспилотниками.

Псковские школьники в возрасте от 14-18 лет, всего 313 человек, занимаются трижды в неделю по два часа. Обучение в центре представляет собой бесплатные трехмесячные курсы с перерывом на летние каникулы. По итогам обучения участники получат сертификат. Для обучения подготовлен один лекционный зал, а также восемь аудиторий для работы в малых группах. Занятия происходят три раза в неделю в послеобеденное время. Данный курс продлится до 31 мая и продолжится с сентября.

Также практические занятия проходят на полигоне 76-й дивизии ВДВ.

На федеральном уровне сейчас рассматривают предложение, чтобы при поступлении в военные заведения такие сертификаты учитывались как дополнительные баллы.

Тренируют учеников 15 инструкторов, которые прошли трёхэтапную подготовку, включая обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе и в Московском педагогическом университете.