Общество

Михаил Ведерников: Главная задача взрослых — сделать детство юных псковичей счастливым

С Международным днем защиты детей жителей Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Этот праздник посвящен самым юным и самым важным людям в нашей жизни. Для них мы работаем, чтобы обеспечить лучшие условия для развития и воспитания, строим уверенное, стабильное и безопасное будущее», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что дети, как никто другой, нуждаются в защите, поддержке и заботе. Поэтому, продолжил он, правительство Псковской области всегда уделяет особенное внимание всем вопросам обеспечения безопасности и комфорта детей: строятся новые школы и детские сады, обустраиваются площадки, открываются центры дополнительного образования, поддерживают многодетных и молодые семьи.

«Особые слова признательности выражаю тем, чья профессиональная деятельность связана с детьми: это воспитатели и нянечки в детских садах, учителя и педагоги, социальные работники и врачи. Ваша работа полна ответственности за жизнь и здоровье малышей и подростков. С исключительным терпением, добротой, заботой вы открываете для них новый мир и учите основам жизни в обществе, даете знания, помогаете проявить таланты», - заметил Михаил Ведерников.

Самая искренняя благодарность — родителям, бабушкам и дедушкам, продолжил губернатор: «Спасибо, что прививаете детям самые лучшие качества, учите их быть трудолюбивыми, добрыми, честными, порядочными и справедливыми».

«Главная задача, которая стоит перед взрослыми — сделать детство наших ребят счастливым и беззаботным, чтобы их лица светились улыбками, а маленькие приятные приключения случались как можно чаще. И чтобы их детские мечты обязательно исполнялись. От всей души желаю всем детям счастья, крепкого здоровья, замечательных друзей и чутких наставников, новых впечатлений и больших жизненных побед!» - заключил Михаил Ведерников.