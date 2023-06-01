Общество

Ярмарка белорусских колбас и сыров пройдёт в Пскове

Ярмарка белорусских колбас и сыров пройдёт на фермерской площадке в Пскове в первые дни лета. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Соседи из Белоруссии снова едут к нам в гости! Белорусские производители везут в Псков колбасы, сыры, молочную продукцию, а также хлебобулочные и кондитерские изделия», – рассказал Борис Елкин.

Торговля будет идти 2 и 3 июня с 9:00 до 17:00 на фермерской площадке на улице Карла Маркса.

«Это уже не первая ярмарка белорусских товаров в Пскове. В прошлый раз псковичи охотно пробовали, покупали и приглашали приезжать еще», – напомнил глава города.