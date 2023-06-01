Общество

Александр Братчиков: Мы видим, как вырос бюджет за последние пять лет

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков положительно оценивает работу правительства региона за 2022 год. Об этом он сообщил на сессии регионального парламента 1 июня в ходе общения с журналистами, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу отметить позитивную работу правительства Псковской области. Как председатель комитета по бюджету, в первую очередь хочу сказать про деньги, ведь если деньги отсутствуют, то сделать ничего невозможно. А мы видим, как вырос бюджет за последние пять лет. То, что бюджет уже в этом году больше 60 млрд рублей, говорит о том, деньги в регион идут, они тратятся, что дает возможность строить инфраструктурные и социальные объекты. За умение губернатора и его команды работать с федеральным центром отдельная благодарность», – сказал депутат.

Также Александр Братчиков указал на большое количество безвозмездных поступлений в виде дотаций.

«Позитивная работа была проведена и с Фондом реформирования ЖКХ. Тот объём средств, который вкладывается в инфраструктурное планирование, для города очень важен. Проект "Чистая вода" реализуется, он позволит всем жителям города получать воду из скважин, что позитивно скажется на здоровье людей», – добавил он.