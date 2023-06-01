Общество

Александр Козловский: Псковская область за пять лет совершила мощный рывок в развитии

Псковская область за пять лет совершила мощный рывок в развитии. Так прокомментировал отчёт губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства за 2022 год перед депутатами Псковского областного Собрания депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Наш регион за последние пять лет совершил мощный рывок в развитии. Он был сделан командой единомышленников во главе с сильным губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. Подтверждение этому - цифры, которые сегодня Михаил Юрьевич озвучил во время своего отчета о работе правительства Псковской области за 2022 год. Назвал он и ключевые результаты деятельности команды губернатора», - отметил Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что сделано многое. Запущены первые «Ласточки», налажено авиасообщение с Москвой, растет доходная часть регионального бюджета, возрождаются объекты культурного наследия, стартовала масштабная программа газификации районов, отличными темпами развивается ТОСовское движение, капитально отремонтированы уже 33 школы во всем регионе (на очереди еще 10 школ), строятся и новые школы.

«Достойно справляется Псковщина и с непростыми вызовами времени – пандемией коронавируса и поддержкой СВО. Не буду повторять цифры. Вся эта работа на виду. Я назвал лишь основные моменты. И все это благодаря неформальному и неравнодушному походу Михаила Юрьевича к решению вопросов. Более того, он сумел заручиться поддержкой федерального центра и лично Владимира Владимировича Путина. Это крепкий фундамент для будущего нашего региона», – подчеркнул Александр Козловский.

Он также указал и на ещё одно достижение: глава региона и «Единая Россия» – одна сильная и крепкая команда, которая нацелена на работу в интересах каждого жителя Псковской области.

«Это не просто слова, это задача, которую мы решаем каждый день вместе с губернатором. Партийцы поддерживали и поддерживают Михаила Юрьевича! И именно в нем мы видим единственного и достойного кандидата от "Единой России" на предстоящих выборах главы региона. Высокий уровень поддержки идет и от жителей Псковщины. Нет сомнения, что Михаил Ведерников и следующие пять лет будет стоять во главе Псковской области и трудиться в интересах ее жителей», – заключил он.