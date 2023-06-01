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Общество

Более семи тысяч псковских семей потратили маткапитал на учебу детей

01.06.2023 22:24|ПсковКомментариев: 0

Более семи тысяч псковских семей направили средства материнского капитала на обучение детей за все время действия программы. По этому виду распоряжения Социальный фонд России перечислил свыше 280,5 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения СФР по Псковской области. 

В отделении напомнили, что оплатить материнским капиталом обучение в школе, вузе или колледже можно после достижения ребенком, на которого получен сертификат, трехлетнего возраста. На оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата. На момент начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

С прошлого года материнским капиталом можно оплачивать услуги детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями, если у них есть лицензия на осуществление образовательной деятельности. Родители также могут распорядиться средствами на обучение детей у частных преподавателей и оплатить капиталом услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП.

Если между учебной организацией и Социальным фондом России подписано соглашение об информационном взаимодействии, родителям не нужно предоставлять в фонд договор об оказании платных образовательных услуг. В настоящее время по России заключено уже 27,7 тысяч соглашений СФР с учебными заведениями и 371 соглашение с индивидуальными предпринимателями, оказывающими образовательные услуги.

Направить материнский капитал можно и на оплату проживания ребенка при учебном заведении, а также на содержание, присмотр или уход за детьми. Например, оплатить сертификатом общежитие на период обучения. Деньги будут перечисляться по выбору родителей ежемесячно, ежеквартально или в другие сроки, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг.

Заявление о распоряжении материнским капиталом подается через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда России или в МФЦ. Средства перечисляются в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления.

Теги: #материнский капитал #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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