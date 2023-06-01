Общество

Цветы, грибы и ягоды: что постили псковичи накануне лета

Пока синоптики пугают псковичей заморозками, горожане стараются успеть от души насладиться цветущими деревьями, первыми всходами на огородах, а некоторые даже умудряются найти грибы. Сегодня предлагаем насладиться фотографиями лучших кусочков внезапного «лета», которыми жадно наслаждаются псковичи и с радостью делятся в социальных сетях.

Конечно, большинство горожан привлекают распустившиеся на городских клумбах и дачах цветы.

В соцсети «Вконтакте» ни один весенний пост не обходится без нескольких фото тюльпанов, нарциссов или появившихся в этом году на псковских клумбах ирисов.

Белоснежное цветение плодовых деревьев тоже не осталось без внимания камер мобильных телефонов. Тем более, что за красивыми фото необязательно ехать на дачу, яблоня или вишня есть практически в каждом псковском дворе.

Многие замечали, что резкое похолодание приходит именно на тот период, когда расцветает черемуха. А цветение сирени обычно провоцируют теплые дни. Но вот незадача: в этом году из-за теплой погоды в середине мая сирень распустилась практически синхронно с черемухой. Этому факту удивились и псковичи.

И, если ветки черемухи многие не ставят дома из-за едкого запаха, то вот по поводу сирени в социальных сетях разгорелась целая дискуссия. Одни «специалисты» уверяли, что обламывание цветущих веток пойдет кусту только на пользу, другие же - называли это варварством. Стоит отметить, что в сетях фотографий живых деревьев из парков и скверов все же больше, чем несчастных веток в вазе.

Чего не скажешь про ландыши. Судя по публикациям, некоторые псковичи специально выбрались в лес, чтобы собрать небольшой букетик ландышей. Конечно, в комментариях любителей «светлого мая приветов» часто осуждают, называя цветы краснокнижными. Но это неправда, в некоторых областях России ландыши действительно включены в региональные Красные книги, но сбор цветов не запрещен повсеместно.

Специалисты уверяют, что в большинстве случаев собирать ландыши можно, но без фанатизма, чтобы сохранять красоту и аромат леса.

Грибники тоже не дремлют. Правда, некоторые уже находят грибы на собственных дачных участках. Так, сморчки проросли среди цветов на клумбе в Гдовском районе. Автор фотографий шутит, что такими темпами и лес скоро не нужен будет.

С улучшением погоды любители природы все равно ринулись в лес. Под Гдовом жители региона уже умудрились найти первый за сезон белый гриб. Псковичка опубликовала несколько снимков из леса, где в центре каждого кадра – маленький боровик.

В комментариях к публикации отнеслись с недоверием. Некоторые из пользователей соцсети посчитали, что женщина могла опубликовать прошлогоднее фото. Однако спустя время автор поста сделала снимки первого гриба с актуальной датой.

Ягодные дары леса и огорода также в топе публикаций в соцсетях. Псковичи выкладывают фотографии цветущей земляники, с удовольствием поедают кубанскую клубнику и черешню.

А в монастырских теплицах Псково-Печерского монастыря уже сформировались настоящие помидоры. Пока, правда, зеленые, но урожай в этом году точно будет знатный.

Судя по постам в социальных сетях, псковичи не сильно и расстроились похолоданию, успев вкусить немножко тепла и даров лета.

Ксения Журавкова