Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Опальное» время
2ГИС 10 лет в Пскове
перевозки между Таллином и Псковом
Муниципальная реформа три четверти пути
Топ уютных летних террас Пскова
Надежные стоматологии Пскова
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Счастливое материнство
«Истфакт» Линия Сталина
программная статья лидера ЛДПР
Господин Рейтингомер
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
трудяга на отдыхе
Эко-фасады из керамогранита
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё Общество 01.06.2023 07:171 Синоптики объяснили причину заморозков в Псковской области 01.06.2023 19:020 Дновский район участвует в федеральном проекте «Мои финансы» 01.06.2023 18:102 Глава реготделения Союза женщин РФ: Псковской области повезло с губернатором 01.06.2023 17:560 Тыквы посадили на территории мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской 01.06.2023 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 июня 01.06.2023 17:311 Следователи обследовали место обнаружения останков узников концлагеря в Дновском районе
 
 
 
Самое популярное 27.05.2023 10:060 Два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию в Псковской области 27.05.2023 09:412 Взрыв повредил административное здание нефтепровода в Псковской области 30.05.2023 16:010 Как подготовиться к Троице: советы, приметы и символы 28.05.2023 13:110 Мусорный бак у ресторана «Калейдоскоп» в Пскове поджег восьмилетний ребенок 28.05.2023 16:100 Температурный рекорд 1976 года побит в Пскове 28 мая
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Цветы, грибы и ягоды: что постили псковичи накануне лета

01.06.2023 16:38|ПсковКомментариев: 0

Пока синоптики пугают псковичей заморозками, горожане стараются успеть от души насладиться цветущими деревьями, первыми всходами на огородах, а некоторые даже умудряются найти грибы. Сегодня предлагаем насладиться фотографиями лучших кусочков внезапного «лета», которыми жадно наслаждаются псковичи и с радостью делятся в социальных сетях.

 

Конечно, большинство горожан привлекают распустившиеся на городских клумбах и дачах цветы.

В соцсети «Вконтакте» ни один весенний пост не обходится без нескольких фото тюльпанов, нарциссов или появившихся в этом году на псковских клумбах ирисов. 

Белоснежное цветение плодовых деревьев тоже не осталось без внимания камер мобильных телефонов. Тем более, что за красивыми фото необязательно ехать на дачу, яблоня или вишня есть практически в каждом псковском дворе.

Многие замечали, что резкое похолодание приходит именно на тот период, когда расцветает черемуха. А цветение сирени обычно провоцируют теплые дни. Но вот незадача: в этом году из-за теплой погоды в середине мая сирень распустилась практически синхронно с черемухой. Этому факту удивились и псковичи.

И, если ветки черемухи многие не ставят дома из-за едкого запаха, то вот по поводу сирени в социальных сетях разгорелась целая дискуссия. Одни «специалисты» уверяли, что обламывание цветущих веток пойдет кусту только на пользу, другие же - называли это варварством. Стоит отметить, что в сетях фотографий живых деревьев из парков и скверов все же больше, чем несчастных веток в вазе.

Чего не скажешь про ландыши. Судя по публикациям, некоторые псковичи специально выбрались в лес, чтобы собрать небольшой букетик ландышей. Конечно, в комментариях любителей «светлого мая приветов» часто осуждают, называя цветы краснокнижными. Но это неправда, в некоторых областях России ландыши действительно включены в региональные Красные книги, но сбор цветов не запрещен повсеместно.

Специалисты уверяют, что в большинстве случаев собирать ландыши можно, но без фанатизма, чтобы сохранять красоту и аромат леса.

Грибники тоже не дремлют. Правда, некоторые уже находят грибы на собственных дачных участках. Так, сморчки проросли среди цветов на клумбе в Гдовском районе. Автор фотографий шутит, что такими темпами и лес скоро не нужен будет.

С улучшением погоды любители природы все равно ринулись в лес. Под Гдовом жители региона уже умудрились найти первый за сезон белый гриб. Псковичка опубликовала несколько снимков из леса, где в центре каждого кадра – маленький боровик.

В комментариях к публикации отнеслись с недоверием. Некоторые из пользователей соцсети посчитали, что женщина могла опубликовать прошлогоднее фото. Однако спустя время автор поста сделала снимки первого гриба с актуальной датой.

Ягодные дары леса и огорода также в топе публикаций в соцсетях. Псковичи выкладывают фотографии цветущей земляники, с удовольствием поедают кубанскую клубнику и черешню.

А в монастырских теплицах Псково-Печерского монастыря уже сформировались настоящие помидоры. Пока, правда, зеленые, но урожай в этом году точно будет знатный.

Судя по постам в социальных сетях, псковичи не сильно и расстроились похолоданию, успев вкусить немножко тепла и даров лета.

Ксения Журавкова

Теги: #соцсети #весна #лето #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли инициативу об обязательном привлечении школьников к общественно-полезному труду?
В опросе приняло участие 181 человек
01.06.2023, 19:080 МВД опубликовало видеозапись погони со стрельбой в Пскове 01.06.2023, 19:020 Дновский район участвует в федеральном проекте «Мои финансы» 01.06.2023, 18:540 Лекция про псковский монастырь пройдет в храме Александра Невского 01.06.2023, 18:530 Финалисты «Школьной классики» завтра утром начнут репетиции в «Михайловском»
01.06.2023, 18:480 Глава Локнянского района - о работе правительства региона: Мы видим значительные перемены во всех сферах деятельности 01.06.2023, 18:411 Выставку «Видел я трех царей. Пушкин и самодержавие» представили в Пскове. ФОТО 01.06.2023, 18:302 В России зафиксировали рост заболеваемости ВИЧ среди сельских жителей 01.06.2023, 18:102 Глава реготделения Союза женщин РФ: Псковской области повезло с губернатором
01.06.2023, 17:560 Тыквы посадили на территории мемориального музея-усадьбы Софьи Ковалевской 01.06.2023, 17:420 Ипотека в 2023 году: новые правила игры 01.06.2023, 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 июня 01.06.2023, 17:311 Следователи обследовали место обнаружения останков узников концлагеря в Дновском районе
01.06.2023, 17:240 «Фестиваль первых» организовали в Детском парке в Пскове. ФОТО 01.06.2023, 17:130 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о цензуре 01.06.2023, 17:122 Наталья Федорова: Псковская область сделала прорыв по всем направлениям 01.06.2023, 17:081 Туризм поддержал потребительскую активность в Псковской области
01.06.2023, 17:030 Александр Котов об отчете губернатора и взаимодействии фракций с правительством 01.06.2023, 17:001 В Пскове могут появиться новые пляжи 01.06.2023, 16:580 Галина Неваленная: Отчет губернатора - знаковое событие для всей нашей области 01.06.2023, 16:540 Форум молодых семей проведут в центральном сквере Пскова
01.06.2023, 16:520 Так было. Так есть. И так будет 01.06.2023, 16:460 До +16 градусов и ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 2 июня 01.06.2023, 16:441 Александр Борисов: Желаю команде Михаила Ведерникова не сбавлять набранный темп 01.06.2023, 16:380 Цветы, грибы и ягоды: что постили псковичи накануне лета
01.06.2023, 16:291 Псковская психиатрическая больница разыскивает сторожа 01.06.2023, 16:290 Партнером финансовой платформы Банки.ру стал МегаФон 01.06.2023, 16:222 Борис Елкин: Губернатор вносит огромный вклад в развитие Пскова 01.06.2023, 16:131 Средняя площадь квартир по программе «семейная ипотека» составила 55 квадратных метров
01.06.2023, 16:060 Вредные бактерии нашли в произведенной в Пскове куриной колбасе 01.06.2023, 15:550 Антон Минаков: В сегодняшних реалиях правительство области работает эффективно 01.06.2023, 15:410 Праздник для детей устроили в детской областной больнице в Пскове 01.06.2023, 15:290 Дети в Пскове могут посетить аквапарк бесплатно 1 июня
01.06.2023, 15:190 Блогеры из Китая призвали соотечественников посетить спектакль «Лягушки» Псковского театра драмы 01.06.2023, 15:050 Бюджет Островского района увеличился почти в три раза за шесть лет - Дмитрий Быстров 01.06.2023, 14:420 «Три мудреца»: Новая реальность – жизнь в эпоху беспилотников. ВИДЕО 01.06.2023, 14:330 О вреде растительного молока для детей предупредил педиатр
01.06.2023, 14:310 Юные псковичи встречают первый день лета на новых игровых зонах 01.06.2023, 14:210 Фестиваль «Добрый рок» отмечает своё десятилетие 01.06.2023, 14:090 Внимание губернатора и его команды направлено на социальную сферу – Игорь Дитрих 01.06.2023, 14:050 Работодатель не имеет права перенести запланированный отпуск, заявил юрист
01.06.2023, 13:560 Елена Даньшова - об отчете губернатора: Приятно слышать, что сфера образования самая результативная 01.06.2023, 13:530 Николай Козловский пожелал детям хорошего летнего отдыха и ярких впечатлений 01.06.2023, 13:480 Псковские депутаты не поддержали инициативу «Яблока» об отмене муниципального фильтра 01.06.2023, 13:460 Госдума приняла закон об упрощенном трудоустройстве подростков
01.06.2023, 13:430 Армен Мнацаканян - о работе правительства: В регионе продолжают появляться новые инфраструктурные объекты 01.06.2023, 13:410 Выборы губернатора Псковской области назначили на 10 сентября 01.06.2023, 13:370 Полномочия по материальному обеспечению выборов в восьми муниципальных округах передали органам МСУ 01.06.2023, 13:363 Андрей Маковский о работе псковского губернатора с оппозицией: Это показатель открытости власти
01.06.2023, 13:330 Главный псковский судебный пристав посетил многодетную семью 1 июня 01.06.2023, 13:310 Александр Братчиков: Мы видим, как вырос бюджет за последние пять лет 01.06.2023, 13:290 Андрей Михайлов: Увеличение бюджета региона говорит о продуктивной работе губернатора и правительства 01.06.2023, 13:280 Заслуженным спасателям и пожарным Псковской области ввели надбавку за звание
01.06.2023, 13:260 Муниципальным округам в Псковской области предоставили возможность передавать полномочия в Счетную палату 01.06.2023, 13:240 Александр Козловский: Псковская область за пять лет совершила мощный рывок в развитии 01.06.2023, 13:230 Пропавшего в Великих Луках более 20 лет назад отца пытается найти дочь 01.06.2023, 13:220 Возможности для награждения почетными грамотами расширили в Псковской области
01.06.2023, 13:200 Псковские многодетные семьи смогут получить землю под строительство дома в садоводствах 01.06.2023, 13:190 Александр Котов: Командная работа приносит больший результат 01.06.2023, 13:190 Пороховой погреб Псковского кремля приспособят под современное использование до декабря 01.06.2023, 13:130 Налоговый вычет для инвестирующих в образование ввели в Псковской области
01.06.2023, 13:110 Коллектив псковского «Экопрома» собрал пластиковые крышечки для помощи детям 01.06.2023, 13:031 Олег Брячак: Михаил Ведерников — эффективный менеджер, профессионал с большой буквы 01.06.2023, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» про жизнь в эпоху беспилотников 01.06.2023, 12:550 Анастасия Повторейко - о работе областного правительства: В сфере здравоохранения у нас значительное улучшение
01.06.2023, 12:500 Юная сотрудница псковского ресторана получила ушибы в рабочее время 01.06.2023, 12:410 «Семейные ценности»: #ЯЖМАТЬ или право имею? ВИДЕО 01.06.2023, 12:410 Отчет губернатора Михаила Ведерникова о работе правительства Псковской области. СТЕНОГРАММА 01.06.2023, 12:400 Петр Алексеенко призвал областное правительство обратить внимание на развитие здравоохранения
01.06.2023, 12:390 Луковицы лилии из Германии не пропустили через границу РФ в Псковской области 01.06.2023, 12:360 Михаил Ведерников о Северном обходе Пскова: Проект будет реализован, опасений нет 01.06.2023, 12:340 Археологи опубликовали фотографии находок из первого раскопа в Печорах 01.06.2023, 12:320 Виктор Остренко поблагодарил губернатора за работу с семьями мобилизованных
01.06.2023, 12:320 Посвященные «Смешарикам» монеты выпускает Банк России 01.06.2023, 12:301 Олег Брячак: Я не буду принимать участие в губернаторских выборах 01.06.2023, 12:221 Онлайн-голосование на выборах-2023 могут применить более чем в 20 регионах 01.06.2023, 12:120 «Три мудреца»: Новая реальность – жизнь в эпоху беспилотников
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru