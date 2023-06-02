«Хайпожоры»: Хайп в эпоху беспилотников и несвоевременные инициативы. ВИДЕО

Финалисты «Школьной классики» завтра утром начнут репетиции в «Михайловском»

Глава Локнянского района - о работе правительства региона: Мы видим значительные перемены во всех сферах деятельности

Выставку «Видел я трех царей. Пушкин и самодержавие» представили в Пскове. ФОТО