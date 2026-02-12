Международный день науки и гуманизма отмечают 12 февраля

День Дарвина (англ. Darwin Day) или Международный день науки и гуманизма, приуроченный ко дню рождения знаменитого английского учёного-натуралиста, отмечается ежегодно 12 февраля.

Чарльз Дарвин (англ. Charles Darwin, 1809-1882) — основоположник теории естественного отбора, а также теории эволюции и происхождения человека, был ярким представителем науки 19 века, а его теория была расценена ещё при жизни учёного как научный переворот.

Набиравшие популярность в 1990-х годах в университетских кругах США идеи учреждения праздника, посвящённого Дарвину, были претворены в жизнь в 2001 году. Тогда это выглядело как регистрация двумя активистами Амандой Чесворт и Робертом Стивенсом некоммерческой организации под названием «Программа Дня Дарвина». Впоследствии был создан Фонд Международного Дня Дарвина, способствующий распространению идей дарвинизма, а также образовательных материалов, и участвующий в организационных процессах по проведению праздника и мероприятий, приуроченных к этой дате, пишет calend.ru.

С этого момента День Дарвина отмечается во многих ВУЗах разных стран мира. Однако, сначала празднования носили скорее спонтанный характер, когда в том или ином учебном заведении организовывали мероприятия в память об английском учёном и его открытиях. Несмотря на то, что в последние годы теория эволюции Ч. Дарвина часто подвергается критике, география празднования Дня все расширяется. Праздник стал действительно международным.

В первую очередь идея его проведения была поддержана в научных кругах, так как День направлен не только на чествование открытий Дарвина, но и на популяризацию науки. Поэтому есть и второе название — Международный день науки и гуманизма. Связь научных открытий и ценности человека очевидны. Нет одного без другого. Научные открытия, в которых также можно выявить противоречия, призваны, тем не менее, служить человеку, облагораживать его, делая мудрее.

Празднование Дня Дарвина в основном проходит в научных и учебных заведениях, где силами студентов и преподавателей организуются выставки, семинары и лекции, конференции, а также конкурсы работ учащихся. Нередко к участию в праздничных мероприятиях привлекаются общественные деятели, представители гуманитарных Фондов, а также журналисты, освещающие события в прессе. Отмечается праздник и в научных кругах России, имея статус неофициального праздника.