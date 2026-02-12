Пока в Италии Олимпиада движется от пьедестала к пьедесталу, в наших палестинах проходит «олимпиада» другого рода. Как и главное спортивное событие мира, наше состязание проходит в феврале — но не раз в четырехлетку, а ежегодно. Как только наступает пора «достать чернил и плакать», тут же над Россией зависает она — тень святого Валентина. Твердо укоренилась традиция поносить (ударение поставьте, где нравится) праздник на все корки. Забыть о его существовании не дают как раз критики. Однако ставшая уже привычным белым шумом ругань идет вразрез с важнейшими государственными установками, считает обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Парадоксы 14 февраля она раскрывает в своей авторской колонке.

В круговерти бытовых забот неустанно напоминают о приближении Дня святого Валентина они — его ярые противники. Думать бы все давно забыли про то, что 14 февраля — день с изюминкой внутри шоколадки в форме сердца. Да не дадут забыть. Выходя на ежегодный смотр, они превращают в свой девиз русскую поговорку, крайне подходящую ситуации: «Не догоним, так согреемся». Тот случай, когда участие значительно важнее победы. Складывается стойкое ощущение, что весь смысл противодействия празднику заключен в процессе, а не в результате. Кажется, именно в этом заключен сакральный смысл борьбы с «иноземным захватчиком» романтического настроения. Многие сильно огорчатся, если сбудутся самые смелые чаяния, и на календаре вслед за 13 февраля сразу наступит 15-е. Не обо что станет греться в морозные февральские деньки.

На итальянской Олимпиаде горнолыжницы валятся на скоростных спусках, участники нашего «состязания» тоже сыплются на элементарном. Многие из тех, кто выступает против празднования Дня святого Валентина, являются православными верующими. Во всяком случае, активно себя таковыми позиционируют в публичном поле. Рассказывая о недопустимости празднования Дня святого Валентина, такие люди напрочь забывают, что частица его мощей находится в храме Христа Спасителя, главной православной церкви страны. Это вполне официальная святыня, которой приходят поклониться православные. Никакой ереси, объяснение простое: духовный подвиг святого пришелся на время до разделения христианства на западную и восточную ветви (по той же причине в Пскове на берегу реки Великой и стоит православный храм в честь Климента Папы Римского — это еще общий Папа). Правда, православные установили день почитания святого Валентина в августе. Но мы же понимаем, что за древностию лет даты носят условный характер. Поди разберись, кто там в античности когда родился, совершил свои деяния и преставился.

Так что откровенные наезды на святого Валентина следовало бы прекратить хотя бы потому, что он и православными почитаем тоже.

Между прочим, в нынешнем году в таком здравомысленном ключе высказался — кто бы вы думали? — Виталий Милонов. Дескать, руки прочь от нашего святого!

А то, что вокруг него сложилась народная традиция почитания, так в этом ничего нового. Веками церковь в подобном сама участвовала, а на что-то тихонько прикрывала глаза, понимая, что нельзя идти вразрез с паствой. Мы кропили коров святой водой на Власия (чисто по фонетическому сходству перенеся на него функции покровителя скота со славянского бога Велеса), прыгали через костер на Иванов день. И до сих пор катаем яйца в Пасху, а перед началом Великого поста объедаемся блинами и сжигаем зимнее чучело.

Не буду юродствовать. Вполне понятно, что борьба идет не за чистоту обряда, противоборство празднику возникло не из-за вмешательства народной традиции в церковную традицию, а с целью «искоренить низкопоклонство перед Западом».

В этом скрыт парадокс еще более громадный. Пчелы, как водится, выступили против меда.

Кто является основным потребителем мишуры в сердечках, в которую обернут День влюбленных? Школьники. Вспомним, как все началось. Еще у наших родителей ничего подобного не было. Первыми про День святого Валентина узнали мы — поколение миллениалов, то есть люди, рожденные между 1981-м и 1996-м годами. Узнали в школе, где амбассадорами праздника стали «англичанка» с «немкой». Поддерживая изучение традиций в странах изучаемых языков, школьная администрация поощряла почту с валентинками и тематические дискотеки. Так мы это и потащили уже во взрослую жизнь, выйдя из школы людьми, падкими на маркетинговые уловки вокруг праздника. Уже давно создали свои семьи, а нет-нет да и купим 14 февраля розовую открытку с ангелочком, а то и до ресторана с цветочным магазином доберемся. По тому же пути пошли следующие за нами зумеры (поколение 1997-2010 годов рождения). Нынешних школьников — альф — пытаются отучить от «чужеродной чепухи». Сделать это, в общем-то, довольно легко. Достаточно внутри школьных стен не делать ничего 14 февраля (с нынешней заорганизованностью системы образования вполне реально устроить такой трюк в масштабах целой страны), и постепенно вся шумиха сойдет на нет. Ну, и в публичном поле прикрутить градус критики празднования, чтобы не выступать в качестве героев анекдота: «А сейчас, Вовочка, мы повторим все слова, какие тебе запрещено произносить».

Но. Но. Но. На тех же самых школьников направлена демографическая риторика последних лет. С нашим поколением настоящую кашу уже не заваришь. Все чаще у моих сверстниц первенец появляется ближе к 40-летию матери, и на последующих детей просто не остается времени и здоровья. Так что упор сделали на тех, кто только входит в возраст фертильности и согласия. В прошлом году по стране прокатилась волна введения в регионах меры поддержки в виде выплаты 100 тысяч рублей беременным школьницам. В Псковской области ограничились студентками, но тенденция ясна. Власти официально заявили, что родить до сдачи ЕГЭ — больше не позор, а дело государственной важности. Соответственно, празднование Дня святого Валентина является крайне полезным для распространения любовных флюидов в подростковой среде. И никак не противоречит отечественному аналогу, июльскому празднованию Дня Петра и Февронии. Даешь больше праздников любвеобильности во имя спасения демографии!

Парадоксальной выглядит борьба против Дня влюбленных в свете борьбы за демографию. Потому что танцы с бубнами и сердечками вокруг даты устраивают люди, находящиеся в разгаре пубертата, когда гормоны отключают мыслительный процесс. Чем больше состоится школьных дискотек 14 февраля, тем выше шанс принимать роды у школьниц 14 ноября. Сплошная получается польза от этого вашего Дня всех влюбленных. А раз так, то стоит пойти по стопам Петра Великого, не чуравшегося всякие нужные зарубежные практики внедрять на русской земле.

И без того на днях федеральный министр труда Антон Котяков, отрицая возможное повышение пенсионного возраста из-за дефицита кадров, заявил, что основной трудовой резерв страны — это ее граждане в возрасте 18-27 лет. То есть одним глазом государство подмигивает юным гражданам в сторону роддома, другим — в сторону станка. Экономическая реальность тоже не способствует размножению. Но подростки нечасто склонны задумываться о бренных финансовых материях. Так что на них возлагаются большие надежды относительно будущей численности граждан — раз уж взрослые не справились. Вот и не надо подрубать купидонам крылья в полете.

Напоследок расскажу, почему именно я жду 14 февраля. Жду с нетерпением. Все дело в том, что на широте, где расположен Псков, эта дата знаменует собой окончательный поворот на весну. Если 13 февраля закат в псковском небе еще в 17:59, то 14-го — уже в 18:01. Смекаете? Выходишь после рабочего дня из редакции, отерев кровь со стертых о клавиатуру пальцев — светло. И конец светового дня все дальше и дальше станет отодвигаться от конца рабочего. Лето близко, а там и до новой жизни недалеко.

Юлия Магера