Общество

Зараженную клубнику из Сербии не пропустили через госграницу РФ в Псковской области

Партию клубники не пропустили в Россию через государственную границу в Псковской области из-за выявления признаков заражения ягод карантинным объектом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: архив ПЛН

На складе временного хранения в Псковской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля инспектор ведомства обнаружил ягоды с признаками заражения карантинным объектом. 11,5 тонны клубники перевозили автомобильным транспортом из Сербии в адрес фирмы из Санкт-Петербурга.

Лабораторные исследования установили, что клубника заражена возбудителем антракноза земляники (Colletotrichum acutatum Simmonds).

Выпуск заражённых карантинным объектом ягод на территорию Российской Федерации запрещён. Клубнику вернули отправителю.

«Антракноз земляники, или черная пятнистость, — заболевание, вызываемое фитопатогенным грибом Colletotrichum acutatum, который поражает широкий круг растений, более чем 40 семейств, в том числе бобовые, овощные, фруктовые, древесно-кустарниковые и травянистые. Основной культурой для данного патогена является земляника садовая (клубника)», - пояснили в Россельхознадзоре.