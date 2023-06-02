Общество

Приставы и таможенники провели акцию по сдаче крови в Пскове

Сотрудники службы судебных приставов совместно с сотрудниками Псковской таможни провели донорскую

акцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

В службе судебных приставов донорские акции проходят регулярно, подчеркнули в ведомстве. В этот раз сдали кровь судебные приставы-исполнители, судебные приставы по ОУПДС и сотрудники отделения специального назначения. Все они по состоянию здоровья не имели противопоказаний к донорству и после предварительного медосмотра пополнили банк крови области.

Некоторые из сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области обладают званием «Почетный донор России».

«Донорство крови, по словам судебных приставов, - это осознанный патриотический долг каждого здорового человека, проявление гуманизма и человеколюбия», - добавили в ведомстве.