Общество

Борис Елкин занял первое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО в мае

Глава города Пскова Борис Елкин занял первое место в майском медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа. Результаты очередного исследования опубликовала компания «Медиалогия».

МедиаИндекс Бориса Елкина - 10 992,1. Второе место занял мэр Вологды Сергей Воропанов (7 039,1), третье - глава города Петразоводска Владимир Любарский (5 056,1).

«Депутаты Псковской городской Думы приняли отчет главы города Бориса Елкина о своей деятельности и деятельности администрации города за 2022 год. Глава Пскова Борис Елкин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа у школы №20. СМИ сообщали, что в ходе пресс-конференции глава Пскова Борис Елкин рассказал о ремонте дорог в городе, запланированном на этот год. Помимо этого, глава города Пскова Борис Елкин и заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный проконтролировали ход ремонта дорог на улице 128-й Стрелковой Дивизии», - отметили в «Медиалогии».

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

«Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта. Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении», - отметили в компании.