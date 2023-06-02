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Прошедшая ночь в Гдове стала самой морозной на Северо-Западе

Самая морозная в ночь на 2 июня на Северо-Западе России была в Гдове: температура воздуха опустилась до −3,2 градуса. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«Продвижение арктического воздух на юг пока сдерживает атмосферный фронт, который проходит по северу центрального региона. Тем временем, на Северо-Запад европейской части страны вернулись заморозки. Здесь под влиянием антициклона с его неплотной облачностью воздух быстро остывает», - рассказали синоптики.

Эксперты отметили, что в ночь на 2 июня температура опускалась ниже 0 градусов в Карелии: приграничные с Финляндией Реболы зафиксировали −0,8 градуса, а в Суоярви воздух остыл до −1,8 градуса. В Ленинградской области сама низкая температура отмечалась в Волосово: −2,1 градуса, Лесогорском и Белогорке: −1,4 градуса. Но самой морозной ночь выдалась на севере Псковской области, в Гдове. Там метеостанция отметила температуру в −3,2 градуса.

В ближайшие дни атмосферный фронт сместится на юго-восток, открывая дорогу на юг морозному воздуху. До конца недели заморозки возможны и в западной части центрального региона, добавили в метеоцентре.

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Ранее сообщалось, что вода в водоемах в Псковской области в этом году прогреется до комфортной температуры ближе к концу июня.