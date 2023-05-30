Общество

Когда в псковских реках и озерах прогреется вода, ответили в гидрометцентре

Вода в водоемах в Псковской области в этом году прогреется до комфортной температуры ближе к концу июня. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«До общих представлений о комфорте вода еще не нагрелась. Вода будет постепенно прогреваться, и ближе к концу июня станет комфортной», - сказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что первая и вторая декады месяца будут холоднее, чем третья. В начале июня в Псковской области прогнозируют температуру воздуха от +15 до +21 градуса днем, и от 0 до +8 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что осадков в первый день лета в Псковской области в этом году не ожидается.