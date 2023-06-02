Общество

Российские ученые создали обувь, которая поможет в реабилитации больных ДЦП

Российские ученые придумали специальную обувь с технологией захвата движения, которую можно применять для подбора методов реабилитации для больных ДЦП.

Авторами разработки стали специалисты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Как говорится в пресс-релизе программы Министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет-2030», подобной технологии в мире не существует.

Разработанная обувь помогает исследовать и корректировать биомеханический паттерн ходьбы пациентов с ДЦП и несовершенным остеогенезом. Методика позволяет оценить высоту свода стопы и в динамике, и в статике, пишет RuNews24.

«Мы можем оценивать четыре отдела стопы и рассчитать истинный угол голеностопа, то есть движения пяточной кости относительно большеберцовой. Это единственная методика, которая позволяет оценить высоту свода стопы и в динамике, и в статике», — говорится в материале.

В последующем ученые реконструируют движения суставов и скелета с помощью светоотражающих маркеров, устанавливают на тело пациента, после чего отражают инфракрасное излучение, реконструируют скелет и анализируют полученные данные.