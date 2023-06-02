Общество

93-летнюю женщину разыскивают в Псковской области через телешоу «Жди меня»

Веру Демкину 1930 года рождения, разыскивают в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

Когда-то она проживала в деревне Разгар, потом переехала в Воркуту, а затем вновь сменила прописку, перебравшись в Псковскую область.

Родственники, направившие заявку в программу «Жди меня», указали, что у Веры три дочери: Тоня, Таня и Света.

Из Псковской области от нее приходило одно письмо еще в 80-е годы, адрес не сохранился.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемой, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1892899, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».