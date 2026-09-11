Эксперты объяснили влияние беспорядка дома на состояние человека

Беспорядок в доме может влиять не только на восприятие пространства, но и на состояние человека. Постоянные визуальные раздражители заставляют мозг тратить ресурсы на их обработку, а незавершенные дела в поле зрения поддерживают ощущение напряжения. О том, почему простые бытовые ритуалы, включая заправленную кровать, могут влиять на продуктивность и эмоциональное состояние, 11 сентября рассказали основатель и руководитель Международного нейроуниверситета им. Д.Р. Ягудина, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин и коуч ICF PCC, экзистенциальный психолог Елена Пахомова.

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По словам Ягудина, мозг не способен полностью игнорировать предметы, которые находятся в поле зрения. Каждый объект становится дополнительным стимулом, требующим внимания, даже если человек сознательно старается его не замечать.

«Захламленный стол — не фон, а десятки мелких стимулов в секунду. Отсюда усталость, рассеянность и ощущение, что к вечеру голова гудит, хотя вроде бы ничего тяжелого не делал», — объяснил эксперт.

По словам Ягудина, мозг не способен полностью игнорировать предметы, которые находятся в поле зрения. Каждый объект становится дополнительным стимулом, требующим внимания, даже если человек сознательно старается его не замечать.

Пахомова отметила, что беспорядок является не только бытовой проблемой, но и отражением внутреннего состояния человека. По ее словам, незавершенные дела вокруг постоянно требуют выбора: заняться ими сейчас или оставить на потом. Даже небольшие решения постепенно расходуют ресурсы внимания и могут снижать концентрацию.

По словам Ягудина, беспорядок способен создавать фоновое напряжение, которое человек не всегда воспринимает как стресс. Исследования показывают, что у людей, которые считают свое жилье захламленным, уровень кортизола может хуже снижаться к вечеру.

При этом речь идет не об острой стрессовой реакции, а о постоянном небольшом напряжении, которое постепенно влияет на самочувствие, пишут «Известия».

«Это тихий фоновый стрессор, который не выключается и не ощущается как стресс. Человек просто всё время немного устал», — отметил специалист.

Пахомова добавила, что порядок в пространстве может помогать структурировать и мысли. По ее словам, когда человек начинает разбирать вещи вокруг себя, ему часто становится проще находить решения и справляться с внутренним напряжением.