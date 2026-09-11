Ученые нашли связь детской травмы и нарушений морального поведения

Подросток может понимать разницу между правильным и неправильным, сочувствовать другим людям и испытывать чувство вины, но при этом снова и снова нарушать правила. Исследование психолога Джулии Тимерсмы из Амстердамского университета показывает, что дело может быть не в отсутствии совести, а в том, что ее отдельные компоненты перестают работать как единая система.

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Психолог Тимерсма предлагает рассматривать совесть не как единственную черту личности, которую можно измерить по принципу «есть или нет», а как сложную систему нескольких связанных между собой способностей. Результаты работы опубликованы в журнале Medical Xpress.

В исследовании выделяются три основных компонента: эмпатия, эмоции самосознания и моральное мышление. Эмпатия помогает замечать и понимать состояние другого человека. Благодаря ей чужая боль или обида могут восприниматься не как отвлеченный факт, а как переживание конкретного человека. Моральное мышление связано со способностью оценивать поступки с точки зрения норм, правил и последствий. А эмоции самосознания — прежде всего вина и стыд — связывают оценку поступка с представлением человека о самом себе.

Психологи давно рассматривают совесть именно как развивающуюся систему. Например, исследование Гражины Кочанской, опубликованное в журнале Journal of Personality, показывает, что в ее формировании участвуют как моральные эмоции — в частности, чувство вины и дискомфорт после нарушения правил, — так и способность контролировать собственное поведение. Причем эти компоненты начинают формироваться еще в раннем детстве, пишут «Известия».

При этом эмпатия и чувство вины выполняют разные функции. Человек может понять, что другому больно, но одного этого знания недостаточно, чтобы изменить собственное поведение. Чувство вины связано уже с оценкой собственного поступка и может побуждать исправить причиненный вред. Стыд устроен несколько иначе: он чаще затрагивает представление человека о самом себе — не только «я сделал что-то плохое», но и «со мной что-то не так». Исследование моральных эмоций в журнале Annual Review of Psychology показывает, что различие между виной, стыдом, эмпатией и другими эмоциональными реакциями имеет значение для понимания морального поведения.